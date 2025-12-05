Haberler

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, Doğru Yol Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve Sağduyu Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımladı. Kararlara göre, mali denetimler 2021 ve 2022 yıllarına ait kesin hesapların doğruluğunu onayladı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Doğru Yol Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ??????Sağduyu Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ??Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
