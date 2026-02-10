Haberler

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte internet siteleri aracılığıyla vize başvurusu yapan kişileri dolandıran 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyon 692 bin lira gelir elde ettikleri belirlendi.

Aydın merkezli 6 ilde, yurt dışı için vize başvurusu yapan kişileri kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydın, İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ'da haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin, yurt dışına gitmek için vize başvurusu yapanların yönlendirildiği resmi internet sitelerinin sahtesini yaptıkları, bunlar üzerinden iletişime geçtikleri kişilerden vize ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Zanlıların bu yöntemle şimdiye kadar 1 milyon 692 bin liralık gelir elde ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
