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Aydın Köşk'te 25 ton etiketsiz incir ele geçirildi, işletmeye 236 bin TL ceza kesildi

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Aydın Köşk'te 25 ton etiketsiz incir ele geçirildi, işletmeye 236 bin TL ceza kesildi
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Aydın Köşk'te incir işletmesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi. İşletme sahibine 236 bin TL idari para cezası uygulandı.

AYDIN'daki bir incir işletmesinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce, gıda güvenliğine yönelik çalışma yapıldı. Köşk ilçesinde bir incir işletmesine dün bu kapsamda operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, işletme sahibine 5996 sayılı Kanuna istinaden (Kayıtsız Faaliyet Göstermek, Hijyen Kurallarına Uymamak, Etiketsiz Ürünü Piyasaya Sürmek) suçundan 236 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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