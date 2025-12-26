Mahalle aralarında yetişen bisiklet şampiyonlarından Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne ziyaret

AYDIN'da bisiklet parkuru bulunmamasına rağmen mahalle aralarındaki boş alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye dereceleri elde eden Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Yığmatepe, "Kentimizi bisiklet sporlarında daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.

Efeler ilçesinde faaliyet gösteren ve bisiklet parkuru bulunmamasına rağmen mahalle aralarındaki boş alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye dereceleri elde eden Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Yıldırım ve sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Madalya ve kupalarıyla birlikte bisikletleriyle Gençlik Merkezi'ne gelen sporcular, Yığmatepe'den tebrik ve destek sözü aldı. Ziyarette konuşan antrenör Abdullah Yıldırım, sporcuların şehir dışındaki yarışmalara katılımda yaşadığı ulaşım ve ekipman sıkıntılarını dile getirerek destek talebinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ise ulaşım ve ekipman desteği için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtip, "Aydın'ı ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek sporcularımıza her zaman destek olacağız. Kentimizi bisiklet sporlarında daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.