Haberler

Mahalle aralarında yetişen bisiklet şampiyonlarından Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü, bisiklet parkuru olmamasına rağmen kazandığı Türkiye dereceleri ile dikkat çekti. Sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret ederek destek talebinde bulundu.

AYDIN'da bisiklet parkuru bulunmamasına rağmen mahalle aralarındaki boş alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye dereceleri elde eden Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Yığmatepe, "Kentimizi bisiklet sporlarında daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.

Efeler ilçesinde faaliyet gösteren ve bisiklet parkuru bulunmamasına rağmen mahalle aralarındaki boş alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye dereceleri elde eden Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Yıldırım ve sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Madalya ve kupalarıyla birlikte bisikletleriyle Gençlik Merkezi'ne gelen sporcular, Yığmatepe'den tebrik ve destek sözü aldı. Ziyarette konuşan antrenör Abdullah Yıldırım, sporcuların şehir dışındaki yarışmalara katılımda yaşadığı ulaşım ve ekipman sıkıntılarını dile getirerek destek talebinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ise ulaşım ve ekipman desteği için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtip, "Aydın'ı ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek sporcularımıza her zaman destek olacağız. Kentimizi bisiklet sporlarında daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Açıklanması an meselesi! İşte adayların sonuçları öğreneceği adres