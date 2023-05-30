Aydın'da sel felaketi devam ediyor

Aydın'ın Koçarlı İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde önceki gün yaşanan sel felaketinin ardından bugün sabah saatlerinde yaşanan sağanak yağış sonrası sel suları yine mahalleyi olumsuz etkiledi. Aydın'da aralıklarla devam eden sağanak yağışlar bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Koçarlı İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde önceki gün yaşanan sel felaketinin ardından bugün sabah saatlerinde yaşanan sağanak yağış sonrası sel suları yine mahalleyi olumsuz etkiledi.

Aydın'da aralıklarla devam eden sağanak yağışlar bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün şiddetli sağanak yağışların etkili olduğu Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'nde bugün de sağanak yağış kendisini gösterdi. Bir anda bastıran sağanak yağışla oluşan sel suları mahalle içini göle döndürürken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.

"Başkan Kaplan ve Kaymakam tepeli Yeniköy'de"

Yaşanan su baskınlarının ardından bölgeye iş makineleri gönderilirken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Kaymakam Ersin Tepeli de Yeniköy Mahallesi'ne giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Allah'a şükür can kaybımız yok"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "28 Mayıs akşamı 4 mahallemizde ani bir yağışla sel baskınları ile karşı karşıya kaldık. Dağlardan gelen sular, dere yataklarının kısmen işgal edilmiş olması, geçmişteki su tahliye kanallarının kapatılmış olması özellikle Yeniköy mahallemizde su baskınlarına neden oldu, mal zararını ortaya çıkardı. Allah'a şükür can kaybımız yok. 20'ye yakın küçükbaş hayvanın suya kapıldığını biliyoruz. İlk andan itibaren sahada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların meteorolojik verilere göre devam ettiğini görüyoruz. Bugün de ikinci bir olayla karşı karşıya kaldık. Özellikle Yeniköy Mahallemizde su baskınları yaşandı. İlerleyen saatlerde yine yağış görüleceğinden dikkatli olunması lazım. Bizim de teyakkuzda olmamız gerekiyor. Özellikle vatandaşlarımızın yağışlar esnasında dikkatli olmalarını istiyorum. Burada altyapı eksikliği var, dere yataklarının işgali var. Su intikamını alır derler, alıyor da. Bu dere yataklarında ilgili birimlerin çok ciddi çalışmalar yapması lazım" dedi.

Bölgede ekiplerin sel suları ile gelen ve su kanallarını tıkayan çöplerin, atıkların temizliği devam ediyor. - AYDIN