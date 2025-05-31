Aydın'da Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 20 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, aralarında elebaşı H.Ö'nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerince Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda elebaşı H.Ö'nün de içinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin tatil için bir işletmeye başvuranların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları "şirinleme yöntemi" ile kendi hesaplarına aktardıkları, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre 1 milyar 150 milyon liralık para hacmine ulaştıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyon sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile 201,5 milyon lira değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu. Aydın Valimizi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz."