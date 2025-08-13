Aydın'da Kuru İncir Sezonu Başladı

Kuru incir üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramı sembolik olarak 800 liradan satın alındı.

Borsada düzenlenen kuru incir alım programı için farklı ilçelerden 13 üretici 151 kilogram ürün getirdi. İncire, Borsa tarafından sembolik olarak kilogramı 800 lira fiyat verildi.

Etkinliğe katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, dünyada en kaliteli incirin Aydın ve ilçelerinde yetiştiğini söyledi.

Kentte yaklaşık 16 bin çiftçinin incir üretimiyle uğraştığını belirten Canbolat, "İlimizde incirin katma değerini artırmak amacıyla kurulan 167 incir deposu ve 142 de incir işletmesi bulunmaktadır. Geçen yıl Türkiye'de 375 bin ton yaş incir üretimi gerçekleştirildi. Bu üretimin yaklaşık 210 bin tonu ise sadece Aydın'dan elde edildi." dedi.

Vali Canbolat, üreticilere bereketli bir sezon diledi.