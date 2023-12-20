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Aydın'da Hayvansever 117 Köpeğin Kısırlaştırılmasını Sağladı

20 Aralık 2023 09:39 Güncelleme: 09:40 Abone Ol

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahipsiz köpek sorununu çözmek için harekete geçen bir hayvansever 117 köpeğin kısırlaştırılmasını sağladı. Güray Ok, evinin bahçesinde inşa ettiği barınakta yaklaşık 80 sahipsiz köpeği besleyip bakımlarını üstleniyor. 1,5 yılda mahalledeki 117 sahipsiz köpeğin kısırlaştırılmasını sağlayan Ok, hayvanların kısırlaştırma operasyonlarını yapan Veteriner Hekim Mehmet Gün'ün de desteğini aldı.