Aydın'da Hayvansever 117 Köpeğin Kısırlaştırılmasını Sağladı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahipsiz köpek sorununu çözmek için harekete geçen bir hayvansever 117 köpeğin kısırlaştırılmasını sağladı. Güray Ok, evinin bahçesinde inşa ettiği barınakta yaklaşık 80 sahipsiz köpeği besleyip bakımlarını üstleniyor. 1,5 yılda mahalledeki 117 sahipsiz köpeğin kısırlaştırılmasını sağlayan Ok, hayvanların kısırlaştırma operasyonlarını yapan Veteriner Hekim Mehmet Gün'ün de desteğini aldı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahipsiz köpek sorununu çözmek için harekete geçen bir hayvansever 117 köpeğin kısırlaştırılmasını sağladı.
Atça Mahallesi'ne yerleşen Güray Ok (56), AA muhabirine evinin bahçesinde inşa ettiği barınakta yaklaşık 80 sahipsiz köpeği beslediğini ve bakımlarını üstlendiğini belirtti.
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için de çalışma yaptığını aktaran Ok, 1,5 yılda mahalledeki 117 sahipsiz köpeğin kısırlaştırılmasını sağladığını söyledi.
Hayvanların kısırlaştırma operasyonlarını yapan Veteriner Hekim Mehmet Gün ise sahipsiz köpek sorununu çözüme kavuşturacak tek yöntemin kısırlaştırma olduğuna dikkat çekti.