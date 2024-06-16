Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul Boynukalın ve Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in babaları, eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın dedesi Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Makine mühendisi Rıfat Boynukalın için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Boynukalın ailesinin üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Müftüsü Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Rıfat Boynukalın için helallik istendi, dualar edildi.

Boynukalın, Topkapı Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.