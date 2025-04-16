Ayağı Kırık Sporcu Sinem Gökten'dan Bronz Madalya

İzmirli serebral palsili sporcu Sinem Gökten (32), ayağının kırık olması nedeniyle doktorundan özel izin alarak girdiği Türkiye Boccia Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'nde 6-11 Nisan'da düzenlenen şampiyonanın BC2 kadınlar kategorisine bireysel olarak katılan Gökten'in ayağında müsabaka öncesinde parçalı kırık oluştu.

Yarışmaya katılmak için doktorundan özel izin alan sporcu, müsabakada bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökten, hedefinin birincilik olduğunu ancak ağrılarına rağmen çabalayıp başardığını kaydetti.

Sporcunun annesi Nuran Gökten ise kızının ayağının kırık olmasına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Doktoru ayağını bandajlayıp onay verdi. Şampiyonaya gittik ve başarılı olduk. Ameliyatını olunca sağlığına kavuşacak. Ayağı kırık olmasaydı daha başarılı olabilirdi diye düşündük ama yine de mücadele verdik ve üçüncü olduk."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, azminden dolayı Gökten'i tebrik etti.