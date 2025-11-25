Avusturya Dışişleri Bakanı: Arnavutluk 2030'da AB'ye Katılacak

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Arnavutluk'un, 2030'da Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olacağına inandıklarını söyledi

Arnavutluk'ta temaslarda bulunan Meinl-Reisinger, mevkidaşı Elisa Spiropali ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi.

Meinl-Reisinger, Arnavutluk'u iyi bir işbirliği için güvenilir ortak nitelendirerek, AB yolundaki reform sürecinin önemine değindi.

Arnavutluk'un büyük kararlılıkla AB üyeliği yolunda gereklilikleri yerine getirdiğini ve ülkesinin bu yolda destek verdiğini söyleyen Meinl-Reisinger, "Arnavutluk'ta kaydedilen ilerleme olağanüstü." dedi.

AB'nin genişlemesini teşvik etmelerinin önemine değinen Meinl-Reisinger, "Avrupa'nın istikrar ve güvenlik alanı olması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Arnavutluk'un 2030'da AB'nin bir parçası olacağına inanıyoruz ve bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un 2030 yılına kadar AB üyeliği hedefi "ulusal bir öncelik ve iddialı bir proje"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali de ülkesinin, Avusturya'nın sağlamış olduğu destekten dolayı minnettar olduğunu ve Avusturya'dan gelen bu ziyaretin, ilişkileri daha da güçlendirme yönündeki ortak iradenin bir ifadesi olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, gelecekte Tiran-Viyana ekseninin siyasi, ekonomik, güvenlik gibi birçok alanda çok daha dinamik olacağı konusunu da ele aldıklarını aktaran Spiropali, "Bu eksenin güçlendirilmesinde kuşkusuz Avusturya'daki Arnavut topluluğunun yanı sıra Arnavutluk'taki giderek büyüyen Avusturyalı yatırımcı ve girişimci topluluğunun da önemli bir rolü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Spiropali, Arnavutluk'un 2030'a kadar AB üyesi olması yönündeki hedefini "ulusal bir öncelik ve iddialı bir proje" olarak nitelendirerek, Avrupa'nın kendileri için yalnızca temel ulusal hedef olmadığını aynı zamanda kurumların dönüşümü, hukukun üstünlüğü gibi konularda Arnavutluk toplumunun güçlendirilmesi için tarihi bir şans olduğunu vurguladı.

Avusturyalı Bakan Meinl-Reisinger, ülkedeki temasları kapsamında diğer üst düzey yetkililer ile de birer görüşme gerçekleştirdi.