Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak

Güncel Haberler

Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak

Avustralya'da 121 yıllık tarihi olan Yüksek Mahkemede görev yapan yargıçların çoğunun ilk kez kadın olacağı bildirildi.

Avustralya'da 121 yıllık tarihi olan Yüksek Mahkemede görev yapan yargıçların çoğunun ilk kez kadın olacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Mark Dreyfus, Yargıç Jayne Jagot'un, Yargıç Patrick Keane'nin 17 Ekim'de emekli olmasının ardından Yüksek Mahkemedeki 7 yargıçtan biri olacağını söyledi.

Jagot, 1901'de kurulmasından bu yana Yüksek Mahkemede görev yapan 7'nci kadın yargıç olacak.

Gelecek aydan itibaren Jagot'un da katılmasıyla mahkemenin 7 kişilik kürsüsüne 4 kadın yargıç oturacak.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Avustralya Keane Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title