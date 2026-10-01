Avustralya'da yıllık enflasyon çarşamba açıklanan verilerle ağustosta yüzde 4'e çıktı

Avustralya'da yıllık enflasyon çarşamba açıklanan verilerle ağustosta yüzde 4'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon oranı ağustos ayında yüzde 4'e yükseldi. Başkent Kanberra'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar ise 1 Ekim 2026 tarihinde görüntülendi.
KANBERRA, 1 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar, 1 Ekim 2026.
Avustralya'da çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon oranı ağustos ayında yüzde 4'e yükseldi. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua