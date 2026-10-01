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Avustralya'da yıllık enflasyon çarşamba açıklanan verilerle ağustosta yüzde 4'e çıktı

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Avustralya'da çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon oranı ağustos ayında yüzde 4'e yükseldi. Başkent Kanberra'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar ise 1 Ekim 2026 tarihinde görüntülendi.

KANBERRA, 1 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar, 1 Ekim 2026.

Avustralya'da çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon oranı ağustos ayında yüzde 4'e yükseldi. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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