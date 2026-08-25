Avustralya'da kira fiyatları gelirin yarısını aştı

KANBERRA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da satılık bir ev, 25 Ağustos 2026.

Konut hakları savunucusu Everybody's Home grubu tarafından pazartesi günü yayımlanan bir rapora göre, Avustralya'nın her eyalet ve bölge başkentinde bir daire kiralamak artık ulusal ortalama gelirin yarısından fazlasına mal oluyor. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua