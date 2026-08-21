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Avustralya'da işsizlik oranı temmuzda yüzde 4,5'e yükseldi

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CANBERRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Canberra'da yemek teslimatı yapan bir kurye, 20 Ağustos 2026.

CANBERRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Canberra'da yemek teslimatı yapan bir kurye, 20 Ağustos 2026.

Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre, Avustralya'da işsizlik oranı temmuzda hafif artarak yüzde 4,5'e yükseldi ve ekonomistlerin yüzde 4,4 seviyesinde kalacağı yönündeki beklentilerini aştı. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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