Avustralya'da elektrikli ve hibrit araç satışları eylülde iki katından fazla arttı

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KANBERRA, 8 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da elektrikli araç satışlarındaki artışın devam etmesiyle benzinli araç satışları eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 azalırken, dizel araç satışları yüzde 18,4 düştü.

Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın salı günü yayımladığı rapora göre, bataryalı elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibrit araçların satışları aynı dönemde iki katından fazla arttı.

Raporda, eylül ayında satılan tüm yeni araçların yüzde 24,2'sini bataryalı elektrikli araçların oluşturduğu, bunun ağustos ayında kaydedilen yüzde 24,9'un ardından kayıtlardaki en yüksek ikinci pazar payı olduğu belirtildi.

Eylül ayı, bataryalı elektrikli araçların yeni araç satışlarındaki payının mayıs ayından bu yana en az yüzde 20 olduğu üst üste beşinci ay oldu.

Raporda ülkede eylül ayında satılan araçların en büyük tedarikçisinin Çin olduğu ve Çin'in pazarın yüzde 35,5'ini karşıladığı, Japonya'nın payının ise yüzde 22,5'te kaldığı belirtildi.

Çin, şubat ayında yaklaşık 30 yıldır Avustralya'nın en büyük yeni araç tedarikçisi olan Japonya'yı geride bırakarak ülkenin en büyük tedarikçisi haline gelmişti.

Çinli BYD, eylül sonu itibarıyla Avustralya'da 76.614 yeni araç satarak 2025 yılının aynı dönemindeki 37.923 adetlik satışa kıyasla yüzde 102 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua