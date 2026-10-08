Haberler

Avustralya'da elektrikli ve hibrit araç satışları eylülde iki katından fazla arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da elektrikli ve hibrit araç satışları eylülde iki katından fazla arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da benzinli araç satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2, dizel araç satışları yüzde 18,4 azaldı. Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın raporuna göre bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları ise iki katından fazla arttı.

KANBERRA, 8 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da elektrikli araç satışlarındaki artışın devam etmesiyle benzinli araç satışları eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 azalırken, dizel araç satışları yüzde 18,4 düştü.

Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın salı günü yayımladığı rapora göre, bataryalı elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibrit araçların satışları aynı dönemde iki katından fazla arttı.

Raporda, eylül ayında satılan tüm yeni araçların yüzde 24,2'sini bataryalı elektrikli araçların oluşturduğu, bunun ağustos ayında kaydedilen yüzde 24,9'un ardından kayıtlardaki en yüksek ikinci pazar payı olduğu belirtildi.

Eylül ayı, bataryalı elektrikli araçların yeni araç satışlarındaki payının mayıs ayından bu yana en az yüzde 20 olduğu üst üste beşinci ay oldu.

Raporda ülkede eylül ayında satılan araçların en büyük tedarikçisinin Çin olduğu ve Çin'in pazarın yüzde 35,5'ini karşıladığı, Japonya'nın payının ise yüzde 22,5'te kaldığı belirtildi.

Çin, şubat ayında yaklaşık 30 yıldır Avustralya'nın en büyük yeni araç tedarikçisi olan Japonya'yı geride bırakarak ülkenin en büyük tedarikçisi haline gelmişti.

Çinli BYD, eylül sonu itibarıyla Avustralya'da 76.614 yeni araç satarak 2025 yılının aynı dönemindeki 37.923 adetlik satışa kıyasla yüzde 102 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiev'de kabus gibi gece! Apartman X-101 füzesiyle vuruldu: 3 ölü, 33 yaralı

Ülkenin başkenti dün gece kabusu yaşadı! X-101 füzesiyle vurdular
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

TFF'den Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı