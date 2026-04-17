Avustralya lideri, enerji krizine karşı 50 petrol tankerinin ülkesine doğru yola çıktığını söyledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaşanan enerji krizine karşı, ülkesine doğru yola çıkan 50 petrol tankerinin bulunduğunu duyurdu. Yakıt tedarikini güçlendirmek amacıyla atılan bu adım, ülkenin petrol ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan rafineride çıkan yangının ardından geldi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan ve ülkenin yakıt ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan petrol rafinerisinde dün çıkan yangın sonucu Malezya ziyaretini yarıda kesen Albanese, Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) açıklamalarda bulundu.

Yaptırım uygulanan Rusya veya İran'dan petrol satın almayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna Albanese, "Yaptırımlarımız halen yürürlükte." yanıtını verdi.

Albanese, Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomi üzerinde "yıkıcı bir etki" yarattığını ve bundan ülkesinin de "muaf" olmadığını kaydederek, "Bu, pek çok değişkenin devreye girdiği çalkantılı bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile önemli ilişkilere sahip olduklarını aktaran Albanese, "Tüm liderlere saygıyla yaklaşıyorum. (ABD Başkanı Donald) Trump ve yönetimi ile yapıcı ilişkiler yürütüyoruz, bunu Avustralya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Petrolün, Brunei ve Güney Kore'den temin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
