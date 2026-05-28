Haberler

Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulması beklenirken, başbakan acil toplantı kararı aldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi spor müsabakasında hayatını kaybetti, 5 kişi boğuldu.

Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken, Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı.

Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yüksek hava sıcaklıkları karşısında alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün ilgili bakanlarla toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirmişti.

Avrupa genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını bıçaklayarak öldüren sanığın ifadesi pes dedirtti! Kardeşinden öğrenmiş

Babasını katleden cani evlat pes dedirtti! Kardeşinden öğrenmiş
Google çalışanına “gizli bahis” operasyonu! Gözaltına alındı

Şirket bilgileriyle bahis oynadı, yüz binlerce doları cebe indirdi
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı

Ülke şokta! Evinde hükümete ait 2 milyar liralık altın ele geçirildi
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Kabus geri döndü! Sessiz tehlike şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı