Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi
Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulması beklenirken, başbakan acil toplantı kararı aldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi spor müsabakasında hayatını kaybetti, 5 kişi boğuldu.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı.
Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.
Ulusal basında yer alan haberlerde, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yüksek hava sıcaklıkları karşısında alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün ilgili bakanlarla toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirmişti.
Avrupa genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.