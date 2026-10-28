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Avrupa borsaları karışık kapandı, gözler Fed ve ECB'nin faiz kararında

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Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 644,14 puana çıktı. Yatırımcıların odağında Fed ve ECB'nin bu hafta açıklayacağı faiz kararları bulunuyor.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artışla 644,14 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 25.704,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 10.694,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 49.824,3 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyrederek 7.886,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 1,114 seviyesinde seyretti.

Avrupa piyasalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, küresel motorin piyasasındaki arz sıkışıklığının, 2027'nin ilerleyen dönemlerine kadar sürmesini ve fiyatların yüksek kalmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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