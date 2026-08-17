Avrupa Borsaları Jeopolitik Risklerle Geriledi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde devam eden jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle İtalya hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybederek 656,41 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 10.720,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 azalışla 8.579,6 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybederek 26.338,61 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artışla 53.586,98 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 1,159 seviyesinden işlem gördü.

ABD/İsrail-İran savaşının sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme sağlanamaması ve devam eden belirsizlikler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Avrupa'yı etkisi altına alan kuraklık koşullarının özellikle enflasyona etkisi merkez bankalarınca takip edilirken, Avrupa ve İngiltere'deki şiddetli kuraklığın gelecek aylarda gıda fiyatlarını olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA