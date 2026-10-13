Haberler

Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz alan Sudenur Yalgattekin Şırnak Cizre'de karşılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz alan Sudenur Yalgattekin Şırnak Cizre'de karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ'daki Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Sudenur Yalgattekin ve aynı şampiyonaya katılan Asmin Cabas, Şırnak Cizre'de çiçeklerle karşılandı. Sporcular, Cizre Spor Lisesi'nde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi.

Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Sudenur Yalgattekin ve aynı yarışmaya katılan Asmin Cabas, Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda 3. olan Sudenur Yalgattekin ve aynı şampiyonaya katılan Asmin Cabas'ı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, antrenörleri Rıdvan Budak ve aileleri çiçeklerle karşıladı. Sporcular, daha sonra eğitim gördükleri Cizre Spor Lisesi'ne geçti, burada da öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi.

Yalgattekin, basın mensuplarına, altın madalya hayali ile turnuvaya katıldığını belirterek, bronz madalya kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Boks antrenörü Rıdvan Budak da iki sporcunun da gelecek yıl gençler kategorisinde yarışacağını ifade ederek, "Öncelikli hedefimiz yeniden Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve ardından 2 yıl sonra düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmak" dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
İstanbul Valiliği, Avrupa Yakası'nın batısı için çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, kuvvetli geliyor
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri

29 yıl sonra aynı görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak

'Ankara Abisi'yle ilgili bomba iddia
İzmir'de toplu zehirlenme şüphesi! Aynı firmanın yemeğini yiyen 80 işçi hastanelik oldu

80 işçi peş peşe hastanelik oldu! Yemekleri aynı firmadan gelmiş
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?

İş görüşmesinde şoke eden teklif: Seni çok beğendik ama...
Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle

Süper Lig devinden Oulai bombası
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak

Taraftarı heyecan bastı! Bu gece hayatı değişebilir
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri sonuçlandı