Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Projesi Mağdurları Çaresiz Kaldı

Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Projesi Mağdurları Çaresiz Kaldı
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Avcılar'da kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaşan 100'den fazla mal sahipleri, müteahhitin iflası sonrası mağdur oldu. İnşaat yarım kalırken, kat malikleri ne yapacaklarını bilemiyor.

AVCILAR'da oturdukları binalar riskli bulunan 100 kişi, kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaştı. Bir kısmını tamamladığı binadan 3 dükkan ve 14 daireyi başkalarına satan müteahhit, 'iflas ettim' diyerek inşaatı yarım bıraktı. Evlerine kavuşmayı hayal eden malikler ise mağdur olurken Kat maliklerinin yöneticisi Rasim Boztoprak, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sözleşme feshine gitmemiz lazım. Malikler bir araya gelemeyince, avukat teminat paraları, mahkeme masrafları da toplanamıyor" dedi.

Avcılar'da Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan bina, kentsel dönüşüm kapsamında 3 yıl önce tahliye edilerek yıkıldı. Bu binada oturanların anlaştığı müteahhit, inşaatın bir kısmını tamamladıktan sonra iflas ettiğini öne sürerek çalışmaları durdurdu. İddiaya göre müteahhit, yaptığı kısımdaki 3 dükkan ve 14 daireyi de başkalarına sattı. Bunun üzerine mağdur olan malikler ise zaman zaman inşaatta toplanarak yaşanan soruna çözüm bulmaya çalışırken, yeterli çoğunluğa ulaşılamaması ve atılacak adımlar için gereken paranın toplanamaması nedeniyle bir türlü sonuç alınamadı.

'BİR YILDIR ÇİVİ ÇAKILMIYOR'

Kat maliklerinin yöneticisi Rasim Boztoprak, kağıt üzerinde toplam 100'ün üzerinde kişinin göründüğünü belirterek, "Temel sıkıntılarımızdan birisi müteahhidin bırakıp gitmesi. Bir yıldır burada hiçbir işlem yapılmıyor, çivi çakılmıyor. Yüzde 40 inşaat yapmış. İnşaatı tamamlayınca; hak edişe göre alması gereken, sahibi olması gereken dükkanları alıp satmış. Yani hakkı olmadan, hak edişe göre hareket etmeyince çalmış oluyor. İnşaatı yarım bırakıp gitti. Malikler, herkes çaresiz" dedi.

'BUNLARI ALIP SATTI, ORTADAN KAYBOLDU'

Boztoprak, "Dükkanları satmış. Burada 100 küsur kişi mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyoruz. Önerileri alacağız ona göre hareket edeceğiz. Sözleşme feshine gitmemiz lazım. Belediye çoğunluğun 3'te 2'sini sağladığımızda sözleşmeyi feshediyor. Ama bunun hukuksal boyutu da var. 600'er metrekarelik üç dükkandan biri için ihtiyati tedbir kararı aldık. Malik sayısı çok fazla, 40, 50 kişilik katılım sağlayabiliyor. Maliyet her geçen gün artıyor. Bina 5 kattı, üst kat üzerine çıkılabilen 6'ncı kattaki dubleks daireler ona kaldı. 3 tane 600 metrekarelik dükkanlar vardı. Bunları alıp sattı, ortadan kayboldu. Müteahhit 2-3 yıl önce maliklerden evlerinin büyüklüğüne göre 40-80'er bin lira aldı. Sadece bir dükkana ihtiyati tedbir koyabildik. Malikler bir araya gelemeyince, avukat teminat paraları, mahkeme masrafları da toplanamıyor" diye konuştu.

'BİNA TAMAMLANAMADI, KİRADAYIM'

Emekli maaşı ile geçinmeye çalıştığını belirten Fatma Coşar, "Yeni ev yapılmasını beklerken mağdur edildik. 90 metrekarelik evim vardı. 69 metrekareye düşürdü. Bina tamamlanamadı, kiradayım. 70 yaşındayım yeni daire alma durumum da yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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