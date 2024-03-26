Avcılar'da gece kulübüne silahlı saldırı: 5 şüpheli gözaltına alındı
Avcılar'da gece kulübüne yönelik, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 24 Mart'ta Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bekleyen Muhammet Subaşı'nın (25) hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yapılan çalışmada, şüphelilerin kimliği belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ne 24 Mart'ta saat 05.00 sıralarında otomobille gelen 2 şüpheli, pazar tezgahı kuran esnafa gece kulübünün adresini sorduktan sonra silahla ateş edip kaçmıştı. Saldırıda, gece kulübünün önünde duran Muhammet Subaşı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.