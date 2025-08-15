Avcılar'da Çorap Üretim Atölyesinde Yangın

Avcılar'da çorap üretim atölyesinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi G 642 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin tamamını sararak binanın üst katlarına sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi.