Avcılar'da Çorap Üretim Atölyesinde Yangın

Avcılar'da Çorap Üretim Atölyesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'daki çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, binanın üst katlarına sıçrayarak maddi hasara neden oldu.

Avcılar'da çorap üretim atölyesinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi G 642 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin tamamını sararak binanın üst katlarına sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.