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Av yasağının kalkmasıyla Kocaelili balıkçılar sardalya avına başladı

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Kocaelili balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla birlikte sardalya avına başladı. İzmit Körfezi'nde ağlarını denize bırakan balıkçılar, yaklaşık 2 saatte topladıkları balıkları kasalara doldurarak Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.

Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.

Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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