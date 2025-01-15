(İSTANBUL)ATP Alibaba Cloud Zirvesi'nde Türkiye'nin dijital dönüşüm potansiyeli ve bulut çözümleri değerlendirildi

-"Alibaba Cloud ile Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğiyle Türkiye'de bulut bilişim dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ile Alibaba Cloud, ATP Alibaba Cloud Zirvesi'nde Türkiye'nin dijital dönüşüm potansiyelini, ENS (Edge Node Service) hizmetini ve bulut çözümlerinin sektörel etkilerini ele aldı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ile global bulut hizmetleri liderlerinden biri olan Alibaba Cloud, bulut bilişim çözümleri alanında gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda, Alibaba Cloud'un Türkiye'deki ENS (Edge Node Service) yatırımının lansmanı, İstanbul'da düzenlenen ATP Alibaba Cloud Zirvesi'nde gerçekleştirildi. Zirvede, Alibaba Cloud'un ENS hizmetinin tanıtımı yapılırken, Türkiye'deki bulut bilişim ve dijital dönüşüm çözümleri detaylı olarak ele alındı. ATP CEO'su Ümit Cinali ve Alibaba Cloud BAE & Türkiye Genel Müdürü James Wang'ın açılış konuşmalarıyla başlayan zirvede, dijital dönüşüm alanındaki örnek projeler de paylaşıldı.

"Alibaba Cloud ile Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Türkiye bulut pazarının çok hızlı büyüdüğüne ve pazarın geçen yıl 800 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken ATP CEO'su Ümit Cinali, önümüzdeki üç yıllık dönemde IDC verilerine göre pazarın 3 milyar dolara erişmesinin beklendiğinin altını çizdi. Dünyanın sayılı bulut tedarikçilerinden biri olan Alibaba Cloud ile yaptıkları bu iş birliği ile pazardaki büyümeyi hızlandırmayı, Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini aktaran Cinali, "Buluta sadece hizmet olarak bakmıyor, çözümlerimizle entegre ederek kısa bir sürede müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılarak, iş ortakları yoluyla müşterilere ulaşacağız. Bu çerçevede ekosistem geliştirme çalışmaları, eğitim programları ve kanal yatırımlarımızla öncelikle iş ortaklarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doğu ile Batı'nın geçiş noktası olduğuna da değinen Cinali, eskiden İpekyolu ile ticaret yapılan bu yolun şimdi teknoloji üretiminin yoluna dönüştüğünü ifade etti. Türkiye çevresindeki ülkelerin de büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Cinali, şirket ile yaptıkları bu iş birliğiyle ülkeler arasında e-köprüler kuracaklarını söyledi.

"Türkiye'deki yatırımlarımızı sürdürmeye kararlıyız"

Türkiye'nin en stratejik ve önemli pazarlardan biri olduğunu belirten Alibaba Cloud UAE Türkiye Genel Müdürü James Wang, ise şunları söyledi: "Türkiye ekonomisi hızla büyüyor, biz de ürün ve hizmetlerimizle bu büyümeye katkı sağlamak istiyoruz. Bulut servislerimizi globalde yaygınlaştırmak, aynı zamanda yerel ihtiyaçları da karşılamak stratejimiz doğrultusunda Türkiye'deki altyapı ve teknoloji yatırımlarımıza devam etmeye kararlıyız. Bu sayede müşterilerimiz Türkiye'deki ve tüm kıtalardaki, küresel altyapımız ve servislerimizden daha etkin bir şekilde faydalanma imkanına sahip olacaklar. Yerel depolama, bilgi işlem ve ağ olanaklarını kullanarak yerel düzenlemelere uyum sağlamak ve aynı zamanda küresel bulut servislerinden yararlanmak mümkün olacak. Bu şekilde, yerel müşterilerimizin Avrupa, Amerika, Çin, Mısır, İngiltere gibi birçok bölgedeki pazarlara erişmelerini ve büyümelerini destekleyebiliriz. ENS lansmanının bir başlangıç olduğunu belirtmek istiyorum. Bu iş birliğiyle daha yüksek erişilebilirlikle bir yerel bir bulut ağı oluşturmaya devam edeceğiz."

"Alibaba Cloud ile Türkiye'deki büyüme stratejimizi tamamen kanal yapımız ve iş ortaklarımız üzerine kurduk"

Bulut dönüşümünün stratejik olarak çok iyi planlanması gereken bir süreç olduğunu söyleyen ATP Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alibaba Cloud, AI ve bulut teknolojileri konusunda çok ileride. Şirket olarak biz de BT ve dijital dönüşüm konularında kendimize çok güveniyoruz. Çin'de Alibaba Cloud konusunda deneyimli bir BT organizasyonumuz var. Uygulamalı yetkinliklere sahibiz. Fakat müşterilerimize gerçekten faydalı olacak hatta paradigmaları değiştirecek bir bulut dönüşümünü hayata geçirebilmek için ne teknoloji ne de yetkinlikler tek başına yeterli değil, müşterilerin problemlerini de çok iyi anlamak gerekiyor. Bu noktada şirket ile yerel pazardaki büyüme stratejimizi tamamen kanal yapımız ve iş ortaklarımız üzerine kurduk. İş ortaklarımız müşterilerini ve problemlerini bizden çok daha iyi tanıyor. Nasıl çözümlere ihtiyaç duyduğunu bizden daha iyi biliyor. Stratejik olarak bu bilgiden, ATP'nin gücünden ve şirketin ileri teknolojilerinden faydalanarak bulut dönüşümünü iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğiz."

"Her sektörden ve segmentten müşterinin ihtiyacını karşılayacak, ekosistemi güçlü bir portföy oluşturmaya odaklanıyoruz"

Alibaba Cloud Türkiye Ülke Müdürü Onur Oğuz ise zirvede katılımcılara işletmelere güvenilir, esnek ve yüksek performanslı bir bulut altyapısı sunmayı hedefleyen ENS (Edge Node Service) hizmetini detaylarıyla aktardı. Şirketin The Forrester WaveTM tarafından global bulut platformları değerlendirme raporunda lider kategoride yer aldığına dikkat çeken Oğuz, lider şirketlerden biri olmalarının en önemli etmenlerinin bulut servisleri portföyü, stratejileri, altyapıları, yapay zeka alanındaki servisleri olduğunu söyledi. Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stratejimize bakacak olursak, her sektörden ve segmentten müşterinin ihtiyacını karşılayacak, zengin ve güçlü, teknik yetkinliği ve destek hizmetleri kalitesi yüksek, ekosistemi güçlü bir portföy oluşturmaya odaklanıyoruz. En önemlisi ürün ve hizmetlerimizin sürdürülebilir ve ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz. Bulut servislerimizi kullandığınızda gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılamasına ve maliyetlerin sürdürülebilir olmasına odaklanıyoruz. Türkiye'deki ENS servisi yatırımımızı yaptık ve işlem gücü, konteynır, depolama, ağ oluşturma, yönetim, güvenlik gibi kritik servislerimizi getirip, müşterilerimizin, ekosistemimizin kullanımına sunmaya başladık. Müşterilerimizin, düşük gecikme süresi, verinin Türkiye'de barındırılması, etkin hibrit bulut mimarileri oluşturma gibi teknik ihtiyaçlarını karşılayarak, bulut dönüşümlerini ve inovasyonlarını hızlandırmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz."

ATP China Genel Müdürü Onur Yavuz ise katılımcılara Burger King China'nın Alibaba Cloud ile dijital dönüşüm yolculuğunu anlattı. Zirve, Transferchain Kurucu Ortağı Tuna Özen, Porty Smart Tech Teknoloji Proje Müdürü Yasin Turalı ve Unoverta Kurucu Ortağı Emre Aytekin'in Alibaba Cloud deneyimlerini aktardıkları panelin ardından düzenlenen workshop ile sona erdi.