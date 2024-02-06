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Atlet Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'i ziyaret etti

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Geçen yıl maratonlarda 10 birincilik kazanan Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner tarafından makamında ağırlandı. Kaymakam Aslaner, sporcuyu tebrik ederek başarılar diledi. Okan ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini belirtti.

Atlet Okan Yumuk, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Aslaner, geçen yıl katıldığı maratonlarda 10 birincilik kazanan Okan Yumuk'u makamında ağırladı.

Aslaner, tebrik ettiği sporcuya başarı diledi.

Okan ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Aslaner Spor Güncel Haberler

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