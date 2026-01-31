Haberler

Atkaracalar'da Kaymakam Karataş ve Belediye Başkanı Oflaz'dan kadın kooperatifine ziyaret

Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş ve Belediye Başkanı Harun Oflaz, Hamarat Eller Kadın Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş ve Belediye Başkanı Harun Oflaz, ilçede faaliyet gösteren Hamarat Eller Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Karataş, Hamarat Eller Kadın Kooperatifinin yenilenen yapısıyla ilçeye değer kattığını ifade ederek, kooperatif çalışanlarına, emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Oflaz da kadın girişimcilerin desteklenmesinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Hamarat Eller Kadın Kooperatifi üyelerine başarı diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
