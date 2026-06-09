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Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
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Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürü ile görüştü, havalı silahlar branşının faaliyete geçirilmesi için çalışmaları değerlendirdi. Ardından Uzunköprü'de kaymakam ve kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek poligonda inceleme yaptı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Kocakaya, ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Edirne'de havalı silahlar branşının faaliyete geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programına Uzunköprü'de devam eden Kocakaya, Kaymakam Muammer Köken, İl Temsilcisi Halit Orhan Aras ve kulüp başkanları ile bir araya gelerek Uzunköprü Plak Atışları Poligonu'nda inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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