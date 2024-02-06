Ataşehir'de Motosikletli Kadın Sürücüyü Tekmeledi

ATAŞEHİR'DE motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücünün kullandığı otomobili tekmeleyerek hakaret etti. O anlar aracı tekmelenen sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne hakaret edip aracını tekmeledi. Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli, otomobilin diğer tarafına geçerek hakaretlerine devam etti. Motosikletlinin hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.