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Ataşehir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Cebrail Narin'in cenazesi defnedildi

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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cebrail Narin'in cenazesi Kadıköy İhsaniye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Ataşehir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Cebrail Narin'in cenazesi defnedildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Narin için Kadıköy İhsaniye Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Narin'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Narin'in naaşı, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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