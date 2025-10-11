Haberler

Atakum Tarım Şenliği'nde Doğal Ürünler Sergilendi

Atakum Tarım Şenliği'nde Doğal Ürünler Sergilendi
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen Tarım Şenliği'nde, doğal tarım ve hayvancılık ürünleri ile unlu mamuller sergilendi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şenliğin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Atakum Tarım Şenliği'nde doğal ürünler görücüye çıktı.

Çakırlar Korusu'ndaki şenlikte, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatiflerinin hazırladığı doğal tarım ve hayvancılık ürünleri ile unlu mamuller sergileniyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, burada yaptığı konuşmada, Atakum Tarım Şenliği'nin ilkini düzenlediklerini söyledi.

Şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Türkel, "Atakum'da üreticiyi ve üretimi destekleyen bir belediye olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Atakum Tarım Şenliği'ne CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da katıldı.

Çeşitli tarım etkinliklerinin gerçekleştirileceği şenlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
