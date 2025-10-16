Ata Genç Spor Kulübü, Üst Lige Çıkmayı Hedefliyor

Haberler

Edirne Süper Amatör Lig ekiplerinden Ata Genç Spor Kulübü Başkanı Mesut Altay, kulübün hedefinin 3. lige çıkmak olduğunu belirtti ve destek veren tüm taraftarlara teşekkür etti.

Edirne Süper Amatör Lig ekiplerinden Ata Genç Spor Kulübü Başkanı Mesut Altay, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirtti.

Altay, bir restoranda düzenlenen kulübün yardımlaşma ve dayanışma programında yaptığı konuşmada takımlarına destek veren ve inanan tüm taraftarlara teşekkür etti.

Hedeflerinin 3. lige çıkmak olduğunu ifade eden Altay, "İnanın hedefimize ulaşacağız. Cihangir başkan görevini çok güzel yaptı, sıra bende. Bize her zaman destek veren sevgili eşim olmak üzere tüm taraftarlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni sezonda da iddialı bir kadro oluşturduklarını ifade eden Altay, hedeflerinin her zaman zirveye oynamak olduğunu vurguladı.

Başkan yardımcıları Cihangir Taşın ile Halim Taşkoparan'ın da konuşma yaptığı programa kırmızı-beyazlı takımın taraftarları ve yöneticileri katıldı.

Müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler düzenlenen programda, çekiliş yapılarak, forma ve topu açık artırmayla satışa sunularak kulübe katkı sağlandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
