Asya Olimpiyat Konseyi: Asya Oyunları, 2031'den İtibaren Yaz Olimpiyatları'ndan Bir Yıl Önce Düzenlenebilir

SANYA, 27 Nisan (Xinhua) -- Asya Olimpiyat Konseyi Başkan Yardımcısı Song Luzeng, Asya Oyunları'nı Yaz Olimpiyatları'ndan bir önceki yılda düzenleyerek etkinliği dünyanın en büyük spor şöleniyle daha uyumlu hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Luzeng pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğin 2030'dan 2031'e ertelenmesi planlanan Doha Asya Oyunları'ndan itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.

Konseyin Yürütme Kurulu tarafından onaylanan teklifin, uluslararası spor federasyonlarıyla istişare edildiği kaydedildi.

Song, "Bu değişiklikle Asya Oyunları, Olimpiyatlar için bir eleme etkinliği olarak işlev görecek, daha fazla elit sporcuya değerli yarışma fırsatları sunacak ve Oyunlar'ın genel standardını yükseltecektir" dedi.

Olimpiyat elemelerinin an itibarıyla uluslararası federasyonlar tarafından yönetildiğini kaydeden Song, yeni plan hakkında bazı federasyonlarla yürütülen görüşmelerin son aşamasında olunduğunu belirtti.

Japonya'nın Aichi eyaletine bağlı Nagoya kentinde düzenlenecek Asya Oyunları planlandığı gibi 2026 yılında yapılacak.

