Boao Asya Forumu: Asya'da Bölge İçi Ticaret Artışı Sürüyor

BOAO, 24 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan "2026 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu"nda, Asya'da ticari entegrasyonun temellerinin güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

Salı günü yayımlanan rapora göre, bölgedeki büyük ekonomilerin ticari ilişkilerini giderek daha fazla birbirine yönlendirmesiyle bölge içi ticaret oranı 2023'te yüzde 56,3'ten 2024'te yüzde 57,2'ye yükseldi.

Raporda, Asya-Pasifik bölgesindeki büyük ekonomiler arasında ikili ticaretin genel olarak ivme kazandığı, bu çerçevede Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dahilindeki ticarette toparlanma görüldüğü ve ASEAN ile Çin arasındaki iki yönlü ticaretin bu toparlanmaya öncülük ettiği kaydedildi.

Çin'in yükselen ekonomilere yönelik ihracatının Japonya ve Güney Kore'ye yaptığı ihracata kıyasla daha hızlı arttığı belirtilerek, bunun Çin'in pazar büyüklüğü ve güçlü ara mal arzıyla desteklenen bölgesel merkez rolünü pekiştirdiği ifade edildi.

Rapora göre, Çin'in bu ortaklarıyla ilişkileri, geleneksel "ticaret ortağı" dinamiklerinin ötesine geçerek, giderek daha fazla iç içe geçen sanayi ve değer zincirleriyle karakterize edilen "ortak geleceğe sahip bir topluluk" anlayışına doğru evriliyor.

Raporda ayrıca, dijital altyapıya artan yatırımlar, Asya'nın geniş pazarlarının yarattığı talep avantajı ve derinleşen bölgesel ekonomik entegrasyonun etkisiyle bölgenin küresel hizmet ticaretinde katılımcı konumundan çıkarak giderek başlıca büyüme itici güçlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

