AstraZeneca'nın Yeni AR-GE Merkezi Beijing'de Açıldı

AstraZeneca'nın Beijing Ekonomik-Teknik Kalkınma Bölgesi'nde açtığı yeni küresel araştırma ve geliştirme merkezi, Çin'deki ikinci tesis olarak ilaç geliştirme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Merkez, yerel ekosistem ile işbirliği yapacak.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- AstraZeneca'nın yeni küresel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi, cumartesi günü Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi BioPark'ta resmi olarak açıldı. Merkez, İngiliz ilaç devinin Shanghai'ın ardından Çin'deki ikinci, dünya genelinde ise altıncı stratejik AR-GE tesisi.

Yeni tesis, Beijing'in bilimsel ekosisteminden ve yapay zeka alanındaki güçlü yönlerinden yararlanarak yeni nesil ilaçların geliştirilmesini hızlandıracak. Shanghai'daki küresel stratejik Ar-Ge merkeziyle yakın işbirliği içinde çalışacak olan merkez, ilaç bulma ve klinik geliştirme çabalarına öncülük edecek ve yeniliklerin ilaca dönüştürülmesini hızlandıracak.

AstraZeneca Küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Çin Ar-Ge Başkanı He Jing, "Yeni ilaç Ar-Ge'si ilaç endüstrisinin temel itici gücü. Ekosistem ortaklarıyla işbirliği yaparak, kendi avantajlarımızı tam olarak kullanarak güçlü bir sinerji elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

He Jing, Beijing'deki merkezin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nin desteği, tesisleri ve sağlam Ar-Ge ekosisteminden yararlanarak araştırma hastaneleri, üniversiteler ve biyoteknoloji şirketleriyle işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi, yüksek teknoloji endüstrileri ve biyomedikal sektör için önemli bir merkez olup, Pfizer, Bayer ve Sanofi gibi küresel firmaların yanı sıra Beijing Tide İlaç Limited Şirketi ve Youcare İlaç Grubu gibi yerel firmalar dahil 5.000'den fazla biyofarmasötik şirketine ev sahipliği yapıyor. Tüm sağlık endüstrisi zincirini kapsayan merkezde 2025 yılından bu yana iki yenilikçi ilaç ve üç yenilikçi tıbbi cihaz onaylandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
