Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'a Ulaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Samsun Limanı'na demirleyerek 904 yolcusuyla tarihi ve turistik yerleri keşfetmek üzere limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 904 yolcu ile 437 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

Çoğunluğu Rus olan turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
