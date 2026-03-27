"Astoria Grande" kruvaziyeri 942 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 942 yolcu ve 364 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 92'nci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya geçen yıl 40 sefer yapan, 2022'den bu yana toplam 77 bin 589 turisti ilçeye taşıyan geminin akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular

Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti