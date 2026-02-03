Haberler

"Assan Group" Soruşturmasında 5 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ASSAN GROUP firmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda beş kişi hakkında devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme suçlarından iddianame düzenledi. Şüpheli Emin Öner ise FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla da karşı karşıya.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "ASSAN GROUP" firmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda, 5 kişi hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçundan, ayrıca şüpheli Emin Öner hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, "ASSAN GROUP" Savunma Sanayi firmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma" suçlarından dava açıldı. Şüpheli Emin Öner hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan da dava açıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
