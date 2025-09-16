ASPİLSAN Enerji, AB Projelerinde Türk Savunma Sanayi'nin Yüzünü Güldürüyor

ASPİLSAN Enerji, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa projelerinde en fazla AB katkısı alan Türk savunma sanayi şirketi oldu.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji depolama ve batarya teknolojilerinde yürüttüğü yenilikçi projelerle ön plana çıkan ASPİLSAN Enerji, bu başarıyla hem Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdi hem de Avrupa'nın geleceğine enerji çözümleriyle katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, elde edilen bu başarının yalnızca kurum için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

AB'nin prestijli araştırma ve inovasyon programlarında kabul gören projelerin enerji teknolojilerinde gelinen noktayı ve geleceğe dair vizyonu ortaya koyduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün ulaştığımız bu seviye, AR-GE'ye verdiğimiz önem, güçlü mühendislik kabiliyetimiz ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın bir sonucudur. Enerji depolama çözümlerinden batarya teknolojilerine kadar geliştirdiğimiz projeler, yalnızca Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın dönüşümüne de değer katıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de hem ulusal hem de uluslararası alanda örnek projelere imza atmayı sürdüreceğiz."