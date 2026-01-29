Hollandalı Çip Üreticisi Asml, 1.700 Kişiyi İşten Çıkaracak

LAHEY, 29 Ocak (Xinhua) -- Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisi ASML, mühendislik ve inovasyona odaklanma çalışmalarını artırma kapsamında yaklaşık 1.700 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Şirket, çarşamba günü çalışanlarına gönderdiği açık mektupta, işten çıkarmaların Teknoloji ile Bilgi Teknolojileri ve Veri organizasyonlarında gerçekleşeceğini ve yapılacak değişiklikler sonucunda ise ağırlıklı olarak yönetim ve liderlik seviyesindeki bazı pozisyonların ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

ASML'nin, proje ve matris organizasyon yapısından çıkarak, mühendislerin çoğunun belirli bir ürün ve modüle atanacağı bir yapıya geçmeyi önerdiği belirtildi.

ASML, bu aşamada önerilen değişikliklerin, başta Hollanda olmak üzere ABD'deki bazı pozisyonları da etkileyecek şekilde, net olarak yaklaşık 1.700 pozisyonun azaltılmasına yol açabileceğini öngördüğünü açıkladı.

ASML'nin genel merkezi Hollanda'nın güneyindeki Veldhoven'da bulunuyor.