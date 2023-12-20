Ardahan'da büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerini önlemek amacıyla aşılama çalışması başlatıldı. Ardahan Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 20 bin doz aşı uygulanacak. Vali Hayrettin Çiçek, buzağı ölümlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Aşılama ile buzağı ölümlerinin azalması hedefleniyor

ARDAHAN - Ardahan'da Buzağı Ölümlerini Önlemek İçin Aşılama Çalışması Başlatıldı

Ardahan'da büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla Ardahan Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Buzağılar Ölmesin İşletmelerimiz Şenlensin" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Damal İlçesi Kalender Mahallesinde başlayan aşılama çalışmalarını yerinde incelemek için İlçe Kaymakam Vekili Ömer Övünç Koşansu ve tarım müdürlüğü yetkilileriyle birlikte mahalleye giden Vali Hayrettin Çiçek, işletmelerde yapılan aşılama çalışmalarını izledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvancılığın kentte en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini, amaçlarının Ardahan'da buzağı ölümlerini en aza indirmek olduğunu bu nedenle projeyi önemsediklerini dile getiren Vali Hayrettin Çiçek, şunları kaydetti:

"Kişi başına hayvan varlığı ile Türkiye'de en önde gelen illerden biri Ardahan. Ancak tüm ülkemizde olduğu gibi Ardahan'da da hayvancılığın önünde çeşitli problem ve sorunlar söz konusu. Bunların başında da buzağı ölümleri geliyor. İşte bu proje kapsamında üreticilerimize aşının önemi anlatılarak 20 bin doz aşı uygulanacak. Biz ilimizde buzağı ölümlerini uzun vadede düşürmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Ardahan bu alanda çok daha bereketli seneler geçirir. Projede emeği geçen Kafkas Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesinin kıymetli hocaları, tarım müdürümüz, il ve ilçe tarım personelimiz ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bu kapsamda eğitim alan çiftçilerimizin aşının önemini anlayarak bu doğrultuda hareket eden çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Ardahan hayvancılık noktasında çok daha bereketli yıllar geçirir" dedi.

İşletme sahibi Merdan Çelik'te aşılama çalışmaların oldukça önemli olduğunu söyleyerek, Vali Hayrettin Çiçek ve katkı sunan herkese teşekkür etti.