Bigalı minik karateci Kosova'da şampiyon oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinden Kosova'ya giden 3. sınıf öğrencisi Asil Ayaz, Uluslararası Kosova Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu öğrencisi ve Biga Geçilmez Spor Kulübü sporcusu olan Asil Ayaz, Kosova'da düzenlenen uluslararası organizasyonda kulübü adına tatamiye çıktı. Ayaz, şampiyonada karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek kendi kategorisinde birincilik elde etti.

Elde edilen uluslararası başarının ardından Biga Geçilmez Spor Kulübü tarafından bir tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, "Sporcumuzu göstermiş olduğu azim, disiplin ve üst düzey performanstan dolayı yürekten tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Genç sporcunun başarısı, hem okulunda hem de Biga spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.