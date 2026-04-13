Haberler

Bigalı minik karateci Kosova'da şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Biga'dan 3. sınıf öğrencisi Asil Ayaz, Uluslararası Kosova Karate Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalya kazandı. Biga Geçilmez Spor Kulübü sporcusu olan Ayaz, tüm rakiplerini mağlup ederek başarısını taçlandırdı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinden Kosova'ya giden 3. sınıf öğrencisi Asil Ayaz, Uluslararası Kosova Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu öğrencisi ve Biga Geçilmez Spor Kulübü sporcusu olan Asil Ayaz, Kosova'da düzenlenen uluslararası organizasyonda kulübü adına tatamiye çıktı. Ayaz, şampiyonada karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek kendi kategorisinde birincilik elde etti.

Elde edilen uluslararası başarının ardından Biga Geçilmez Spor Kulübü tarafından bir tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, "Sporcumuzu göstermiş olduğu azim, disiplin ve üst düzey performanstan dolayı yürekten tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Genç sporcunun başarısı, hem okulunda hem de Biga spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Bu ihmal değil cinayet! Hastalara damardan antifirizli su verilmiş
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor