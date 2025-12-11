Haberler

Asgari Ücret Maratonunda İlk Toplantı Yarın Yapılacak... Türk-İş Toplantıya Katılmayacak

Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Ancak işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacak. Komisyonun yapısı ve sürecin işleyişi tartışılacak.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ilk toplantısına yarın yapacak. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yarın yapacak. Taraflara toplantı için resmi yazı geçen hafta iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyonun yapısına ilişkin TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşme sonrasında ise henüz resmi bir temas kurulmadı. TÜRK-İŞ asgari ücret masasına dönmeyecek.

ANKA'ya komisyon süreci hakkında konuşan bir TÜRK-İŞ yetkilisi, zamanın darlığına işaret ederek, "Düzenleme olacaktı, biz tekrar değerlendirecektik, adım atılmadı. Bu saatten sonra biz masaya gitmeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Bu saatten sonra da zor görünüyor"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam katıldığı TİSK'in etkinliğinde, komisyon toplantısına katılıp katılmayacakları sorusuna, "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" yanıtını verdi.

Komisyonun ilk toplantısında, sürecin işleyişine yönelik takvim ele alınacak, daha sonraki toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlık, işveren ve işçi temsilcilerinden 5'er üye olmak üzere 15 üyeden oluşor. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. İşçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş

Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
