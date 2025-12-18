Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun İkinci Toplantısı Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıya, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı. Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile sosyal diyalog sürecini sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayan toplantıya işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmazken, masada bakanlık ve işveren temsilcileri yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı öncesi TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Işıkhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Bey'i ziyaret ettik. Geçen hafta Komisyon'a iletmiş oldukları ve Komisyon'a katılmama görüşlerini tekrar yinelediler. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş başkanını ziyaret edip sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve Komisyon'a ileteceğim" dedi.

Ergün Atalay da "Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız. Komisyon öyle olmuş böyle olmuş ona bakmadık hiçbir zaman. Veriler ortada, kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada, asgari ücretin kayıpları ortada. emeklinin durumu ortada, işsizin durumu ortada. Bugün burada hepsini kendinisine bir daha anlattım. Bir talep malep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimizi biz geçen hafta sunduk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
