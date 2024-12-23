Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Yapacak

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde dördüncü toplantısını yapması ve bu toplantıda da asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Buna göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 20 bin 402 lira, yüzde 40 zam yapılması halinde ise asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Milyonlarca işçi artan geçim sıkıntısının gölgesinde asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücret maratonunda üç toplantı geride kaldı. Dördüncü toplantının ise bu hafta içi yapılması bekleniyor. Komisyonun bu toplantısında yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için tekliflerini 29 bin 583 lira olarak açıklamış ve Atalay, bunun altında bir karara imza atmayacaklarını söylemişti Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız. Vermezlerse, imza atmayız, orada olmayı" dedi. DİSK ise "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" açıklamasını yaptı. DİSK asgari ücret talebine dair bir rakam vermese de söz konusu açıklama baz alındığında yaklaşık 33 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.

TİSK'in ise en fazla yüzde 30 arasında artış önerisinde bulunması bekleniyor. TİSK'in beklentisi doğrultusunda zam yapılırsa 2025 yılında asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Asgari ücret gerçekleşen mi hedef enflasyona göre mi zamlanacak?

Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye'de şu an yıllık enflasyon yüzde 48,58. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 46. Asgari ücrete, gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırsa bunun yüzde 44-46 civarında olması bekleniyor. Eğer asgari ücret 2025'in hedef enflasyonuna göre zamlanırsa bunun yüzde 21-26 civarında olması öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefine göre zamlanırsa 24 bin 483 lira olacak asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. TCMB'nin bu yıl için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında asgari ücrete artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi göre, yüzde 41.5'luk zam gelirse, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında asgari ücrete zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.

Olası senaryolar

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Türkiye'de asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda; işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilcileri yer alıyor. Komisyon, tarafları temsilen 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor.