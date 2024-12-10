Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki
8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı

Aselsannet 20. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Aselsannet 20. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aselsannet Genel Müdürü Recep Ali Erdoğan başkanlığındaki heyet, şirketlerinin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Aselsannet Genel Müdürü Recep Ali Erdoğan başkanlığındaki heyet, ASELSAN'ın iştiraki Aselsannet'in 20'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aselsannet açıklamasına göre, Recep Ali Erdoğan'ın başkanlığındaki Aselsannet heyeti, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine ilerledi. Heyet, ziyaret sırasında 20'nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak tasarlanan kokartı yakalarında taşıdı.

Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, Aselsannet heyeti saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Aselsannet Genel Müdürü Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak bize bıraktığınız mirası bir kez daha anmak ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için bulunmaktayız. Ülkemizin ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için gösterdiğiniz azim ve kararlılık, bizler için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Aselsannet olarak, milli savunma sanayimizi güçlendirmek ve teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalarda, daima sizden miras kalan değerleri ve vizyonu rehber edinmeye devam ediyoruz. Vatanımız için gösterdiğiniz eşsiz fedakarlıkları asla unutmayacak, bu kutsal mirası daha ileriye taşımak ve ülkemizin geleceğini güçlendirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
img

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
img

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki
img

Orta Doğu'yu birbirine katan Netanyahu yeraltında hesap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? 9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı? Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede? Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir? Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı? 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.