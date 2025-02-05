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ASELSAN, Umman Ofisini Açarak Körfez Bölgesindeki Varlığını Güçlendiriyor

ASELSAN, Umman Ofisini Açarak Körfez Bölgesindeki Varlığını Güçlendiriyor
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ASELSAN, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki etkinliğini artırmak amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'ta yeni bir ofis açtı. Açılış törenine üst düzey katılımlar gerçekleşti ve ofis, bölgedeki savunma sanayi işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendiren ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Umman ofisinin açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Umman'ın başkenti Maskat'ta açılan yeni ofis Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ofisleri ve iştirakleri bulunan ASELSAN'ın Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olacak.

Umman ofisi, alanında en iyi ürünleri yapan, oyun değiştirici teknolojiler geliştiren ve ihracat odaklı büyüyen ASELSAN'ın küresel ölçekte gelişmesine katkı sunacak.

ASELSAN'ın Umman'daki varlığı, iki ülke arasında bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri açısından yeni fırsatlar sunacak.

"Körfez bölgesiyle bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, ASELSAN'ın Umman'daki Maskat ofisinin açılışında yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk savunma sanayisinin, son yıllarda geliştirdiği teknolojiler ve artan ihracat kapasitesiyle küresel anlamda dikkati çekici bir başarıya imza attığını aktaran Görgün, "Açılan bu yeni ofisimizin, Körfez bölgesiyle bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor ve Türkiye ile Umman arasındaki bağları daha da derinleştireceğine inanıyorum. Bu girişimde yer alan ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Akyol da yeni ofisin stratejik önem taşıdığını belirterek, bu genişlemenin, Körfez bölgesinde gelişmiş savunma çözümleri sağlamaya ve ortaklıkları geliştirmeye olan bağlılıklarının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Maskat ofislerinin pazarlama ve ticaret konularına odaklanacağını belirten Akyol, "ASELSAN teknolojilerinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve son kullanıcılarına kapsamlı satış sonrası destek sağlanmasıyla Umman'ın yanı sıra komşu ülkelerin güvenliğine ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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