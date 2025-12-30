Haberler

Çelikkubbe bileşenlerinden HİSAR-A, kabul atışını başarıyla tamamladı

Güncelleme:
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teslimatların hızlandığını ve HİSAR A füzesinin tam isabetle atıldığını belirtti.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: TESLİMATLARIMIZ HIZLANARAK DEVAM EDİYOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çelikkubbeye'ye yeni unsurlar. HİSAR A Kabul Atışı, HİSAR A ve IIR arayıcı başlıklı füze ile tam isabet. Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
