Çelikkubbe bileşenlerinden HİSAR-A, kabul atışını başarıyla tamamladı

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: TESLİMATLARIMIZ HIZLANARAK DEVAM EDİYOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çelikkubbeye'ye yeni unsurlar. HİSAR A Kabul Atışı, HİSAR A ve IIR arayıcı başlıklı füze ile tam isabet. Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.