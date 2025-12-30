Çelikkubbe bileşenlerinden HİSAR-A, kabul atışını başarıyla tamamladı
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teslimatların hızlandığını ve HİSAR A füzesinin tam isabetle atıldığını belirtti.
ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: TESLİMATLARIMIZ HIZLANARAK DEVAM EDİYOR
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çelikkubbeye'ye yeni unsurlar. HİSAR A Kabul Atışı, HİSAR A ve IIR arayıcı başlıklı füze ile tam isabet. Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel